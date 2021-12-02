«Желудочный ковид»: что это и насколько опасно заболевание

Появившись около двух лет назад, вирус SARS-CoV-2 успел принести человечеству немало проблем. Вместе с появлением разных штаммов, выросла заразность и смертность, стали отмечаться всё новые симптомы. Некоторые из них совсем неочевидны, по сравнению с картиной раннего коронавируса.
С весны 2021 года заражённые россияне стали всё чаще наблюдать у себя недомогания желудочно-кишечного тракта. Медики связали такую симптоматику с появлением дельта-штамма. Самое неприятное – отличить коронавирус от ротавируса или обострения гастрита в этом случае без ПЦР-теста практически невозможно.
Группы рискаПо статистике, приведённой инфекционистом Еленой Мескиной, до 20% случаев коронавируса проявляется именно как желудочно-кишечное заболевание. Иногда предпосылкой становятся проблемы с органами пищеварения, которые имеются у почти 85% современных людей.
Риск кишечной формы заметно возрастает у пациентов, страдающих желчекаменной или мочекаменной болезнью. Медики не раз отмечали, что удалять желчные пузыри в пандемию коронавируса приходится чаще обычного.
Основная часть подхвативших кишечную форму – дети. Это можно объяснить их стремлением коснуться рта или съесть что-то немытыми руками. Тогда входными воротами коронавируса становятся органы пищеварения, а не дыхания.
СимптомыСпутать картину желудочного коронавируса можно как с язвенной болезнью, так и с отравлением. У одних пациентов это схваточные боли в области пупка, возникающие ночью или после еды. Другие говорят о вздутии и газообразовании. Третьи страдают от изжоги и сильной отрыжки. Четвёртые отмечают кишечные расстройства и приступы рвоты. Правда, в случае с коронавирусом, позывы будут приходить реже, чем при ротавирусе.
Обычные симптомы, вроде лихорадки, слабости, кашля и проблем с дыханием, могут присутствовать или отсутствовать. В последнем случае пациент даже не подозревает о заражении коронавирусом, удивляясь полученным после «отравления» антителам IgG.
Длительность заболевания не растёт при его кишечной форме. Показатели смертности тоже не меняются. В основном, организм пациента сам справляется с угрозой, а лечение направлено на борьбу с симптомами.
ПоследствияОсобая опасность коронавируса в длительных осложнениях. Желудочная форма – не исключение. Избавившись от вируса, пациенты могут неделями ощущать нарушения пищеварения, изжогу и рефлюкс.
Сильный стресс на фоне желудочного коронавируса приносит ущерб двенадцатиперстной кишке вплоть до язв.
Медики рекомендуют переболевшим проверить печёночные ферменты с помощью биохимического анализа крови, а микрофлору кишечника – через копрограмму. Эти данные помогут вовремя начать лечения последствий коронавируса, если они есть.