Какую вакцину от коронавируса выбрать пожилым россиянам и чем ревакцинироваться тем, кому за 65+

Старшее поколение – группа риска с самой высокой смертностью от коронавируса. Среди погибших россиян 83% миновали 60-летний рубеж. Даже в случае с дельта-штаммом, заражающим молодёжь, осложнения у пожилых будут гораздо серьёзнее. К ним располагают хронические заболевания, накопленные за годы износа организма.
Лучший инструмент в борьбе с коронавирусом – вакцинация. После 60-ти риск летального исхода у непривитых вырастает в 5 раз, а после 80-ти – в 11 раз.
Сейчас перед россиянами встаёт выбор из 5-ти препаратов, часть из которых предназначена для ревакцинации. Какой же предпочесть старшему поколению, чтобы надёжно огородиться от вируса и не пострадать от побочных явлений?
Ответственный подходНакануне вакцинации пожилым стоит посетить своего врача. И речь не о медике на пункте вакцинации, который может не знать особенностей конкретного пациента.
Врач поможет найти противопоказания, если есть, откорректирует курс регулярных лекарств. Будут оценены хронические недуги, ведь обострения исключают вакцинацию.
Перед инъекцией хорошо напомнить себе о важности последующих недель. Чтобы иммунитет успел сформироваться, нужно свести к минимуму посещение людных мест, носить маску и соблюдать безопасное расстояние.
После 60-ти иммунитет может ослабнуть, сделав защиту после прививки не абсолютной. Антитела уменьшаются не только в количестве, но и в качестве, спасение здесь – регулярная ревакцинация.
Выбор естьДоступный по всей стране «Спутник V» вне конкуренции по образованию антител. У препарата нет верхнего возрастного предела. Новосибирский терапевт Елена Обут называет его самым надёжным для пациентов старше 60-ти.
Иногда введение «Спутника» требует дополнительных назначений. Например, директор клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич рекомендует отдельным пациентам малые дозы антикоагулянтов, чтобы прививка не повлияла на гемостаз. О самоназначении речи нет – только с согласия медика.
Однокомпонентный «Спутник Лайт» сейчас используют строго для ревакцинации. Исследования 40-ка тысяч аргентинцев, привитых этой вакциной, показали более чем 80-процентную эффективность у пациентов от 60 до 80 лет. У заразившихся при этом снижался риск попасть в больницу или погибнуть.
Пептидную «Эпиваккорону» успели проверить на людях старше 60-ти, что позволило убрать из инструкции верхний предел возраста. Мягкость препарата практически исключает «побочки». Но этот факт, по словам вирусолога Маргариты Романенко, не должен определять выбор вакцины, ведь защита от коронавируса важнее.
Незначительные изменения в составе «Эпиваккороны» позволили создать «Эпиваккорону Н». На старшем поколении она пока не проверялась.
Испытания вакцины «Ковивак» в категории 60+ начались только осенью 2021-го, для прививки пожилых препарат пока недоступен. По сравнению со «Спутником», он даёт чуть меньше антител, поэтому, возможно, подойдёт для ревакцинации.