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Каждый россиян зарабатывает в месяц 54 000 рублей, выяснила власть

2:42:2012/2/2021
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Минэкономразвития прогнозирует рост реальных заработных плат на 3,1%.

У россиян выросла зарплата. Фото: Pixabay.com

В России выросла на 9,6% в сентябре 2021 года, сумма составила 54 687 рублей. Такие данные предоставил Росстат. По сравнению с предыдущим годом за январь-сентябрь, заработок россиян вырос на 9,3%. А вот в реальном выражении, если учитывать инфляцию, рост заработных плат произошел не большой: 2%, в сравнении с сентябрем 2020 года. А за девять месяцев 2021 года показатель вырос на 3%. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных заработных плат на 3,1%.

Недавно глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что к концу 2021 года заработная плата россиян составит 56 000 рублей. Это объясняется тем, что в стране низкий уровень безработицы, он составляет 4,3%, также не высокими являются показатели восстановления рынка труда. Также сообщается, что в России 15% рабочих сейчас получают ниже минимальной оплаты труда. На 2021 год такая сумма составляет 12 792 рубля. Самый высокий рост заработных плат наблюдается в направлениях, где есть нехватка сотрудников и большой поток мигрантов.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковье мальчик скончался прямо во время экзамена в школе. Все случилось в Люберцах, в школе № 25 во время итогового сочинения, которое является допуском к ЕГЭ. Школьник сидел за партой, однако резко упал в сторону и оказался на полу, наблюдатель в панике начала передвигаться по классу, но помочь пострадавшему не удалось.

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