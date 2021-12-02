Коронавирус бушует в Бердске: Свежие данные об инфицированных горожан за сутки на 2 декабря 2021 года

В Бердске оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил новые данные о зараженных коронавирусом за сутки на 2 декабря. Так, под медицинским наблюдением находятся 1 127 бердчан. За последние сутки проведено 460 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии уже 2 827 горожан. На сегодняшний день выявлено 14 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего же в Бердске за два года пандемии зарегистрировано 3 193 случаев коронавируса.
Отмечается, что в школах города коронавирусом заболели заболевших 45 учеников, а в детском саду 23 ребенка. Помимо этого коронавирус диагностирован у двух сотрудников образовательных организаций. Контактных по коронавирусу в школах и детсадах города насчитывается 1 589 человек, из них в школах - 1 135 ребятишек, а в детских садах - 454.
По вине коронавируса закрыты 23 группы в детсадах и 43 класса в школах Бердска. При этом по причине ОРВИ закрыты 39 классов и 10 групп в детских садах. По прежнему полностью приостановлена работа одного корпуса детского сада №8 по ул. Герцена, 16.