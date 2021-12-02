Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 2 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 2 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на четверг, пишет yourtango.com.
Ежедневный гороскоп на 2 декабря 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Овен, завтра вы проявите свои черты огненного знака, и начиная с сегодняшнего дня раздражение, которое вас раздражает, приведет в движение мяч.
Старайтесь не допускать попадания заноз под кожу. Держите голову как можно выше.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Не позволяйте проблемам в отношениях испортить вам весь день.
Вы будете зациклены на определенном человеке и на том, как он влияет на вашу жизнь, но не делайте этого.
Отстранитесь как можно быстрее, и что бы вы ни делали, если человек, который находится у вас под кожей, не проявляет в вас самого лучшего, представьте его в правильной перспективе - на расстоянии.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Чем раньше вы начнете проект, тем лучше. Вы можете откладывать на потом и избегать работы, которую необходимо выполнить.
Однако просто займитесь этим. Чем быстрее вы доберетесь до финиша, тем быстрее сможете перейти к тому, чем вы действительно хотите заниматься со своим временем.
Рак(21 июня - 22 июля)
Когда вы чем-то увлечены, каждый может увидеть это в вас.
Вы будете ходить с сердцем в рукаве, и это действительно то, что сделает вас уязвимыми.
Вы можете сомневаться во всем, когда дела идут не так, как нужно. Старайтесь не позволять гневу заставить вас думать, что вы это сделали. Скорее всего, это было просто не вовремя.
Лев(23 июля - 22 августа)
Семья прежде всего, или, по крайней мере, вы можете так себя чувствовать, пока кто-то не решит попытаться манипулировать вами.
Вы должны помнить о ситуациях, которые, кажется, подрывают ваше счастье.
В особенности, если вы чувствуете, что виноват в семье и ее проекции проблем на вашу собственную жизнь, вы можете вместо этого сказать, что семья идет последней, а я - первым.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Не позволяйте своим чувствам разжигаться и заставлять вас спорить обо всем без всякой причины.
Ваши высокие стандарты могут помочь вам сегодня. Возможно, будет разумно снизить их, даже если это будет только на короткий период времени.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Для вас это амбициозный день, и вы, возможно, захотите добиться гораздо большего, чем обычно.
Это отличный день для накопления богатства и получения всего, что, по вашему мнению, вы хотите получить от жизни. Поставьте перед собой огромную цель, потому что сейчас самое время ее сделать.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Кто-то может нажать не ту кнопку, и, прежде чем вы это узнаете, вы рассердитесь и захотите драться.
Установите гарантии. Убедитесь, что вы отдохнули сегодня. Старайтесь избегать ситуаций, которые истощают вашу энергию, чтобы вы могли контролировать свои эмоции.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Прошлое может причинить вам столько боли, что вы захотите сделать лучший выбор в отношении будущего.
То, что вас преследует, может побудить вас поступить иначе. Сожаление - мощный инструмент для перемен.
Когда этот внутренний голос начинает вас уговаривать проснуться и что-то сделать со своей жизнью, не подавляйте его, отвлекая себя социальными сетями или бессмысленными занятиями.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Вы можете сравнить то, что у вас есть, с тем, что есть у ваших друзей. И это приведет к разногласиям с людьми, которые вам обычно нравятся.
Старайтесь не посвящать слишком много времени гневу или разочарованию. Напомните себе, что все находятся на том месте в жизни, которое им нужно.
Осведомленность может помочь вам изменить то, что вам не нравится.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Зачем ссориться с людьми из-за их убеждений, когда каждый действительно не знает наверняка, что находится за пределами того, что мы видим?
Возможно, вы захотите доказать, что вы правы сегодня, но необходимость быть лидером может изолировать вас от людей, которых вы должны были любить. Выбирай с умом.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Вы действительно можете узнавать что-то новое каждый день, даже если слишком долго сопротивлялись ценным урокам.
Что-то, наконец, может дать вам возможность действовать по-другому и брать на себя ответственность в той области вашей жизни, где у вас была слепая зона.