Гибель школьника во время итогового сочинения попала на камеру видеонаблюдения школы

На просторах интернета появилось видео гибели подростка, который скончался прямо в классе во время итогового сочинения. На кадрах видно, как молодой человек сидит за партой, расположенной у окна, затем его повело в левую сторону и он упал на пол. Когда школьник оказался под партой, на шум обратила внимание наблюдательница, которая ходила по классу и контролировала процесса написания сочинения. Она несколько раз исчезает из поля зрения камер видеонаблюдения, затем снова появляется. Перед тем, как видео оборвалось, на нем появился еще один молодой человек.
Происшествие случилось в Люберцах, там ученик 11-го класса скончался в школе №25. Предварительными причинами смерти называют отрыв тромба. Известно, что сейчас сотрудники Следственного комитета России ведут оперативные работы на месте происшествия, точные обстоятельств произошедшего выясняются.