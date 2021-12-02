Ракету «Союз» запустят с космодрома Куру во Франции 3 декабря 2021 года

Во Франции запустят космическую ракету «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» на борту 3 декабря. Все случится в Гвиане на космодроме Куру. Такое заявление появилось на официальном аккаунте Роскосмоса в Twitter. Известно, что сооружение уже допущено к запуску сотрудниками службы безопасности Национального центра космических исследований Франции. Сначала процедуру планировали на 2 декабря, однако из-за погодных условий ее пришлось перенести. Вылет состоится в пятницу в 3:37 по московскому времени. Известно, что с октября 2011 года с космодрома Куру запустили уже 25 ракет.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковных Люберцах школьник скончался прямо во время написания итогового сочинения. Все случилось в школе № 25, ученик 11-го класса сидел за партой, расположенной у окна. Молодого человека повело в сторону, после чего он упал. По периметру класса ходила наблюдатель, она обратила внимание на шум, который создало падение и в панике забегала, несколько раз пропав с поля зрения камер видеонаблюдения. Предварительными причинами смерти называется отрыв тромба.