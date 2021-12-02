Кленовый кризис разразился в Канаде: в стране уже использует стратегические резервы кленового сиропа из-за его дефицита

Подобно масштабному нефтяному кризису в Соединенных Штатах, заставившему правительство копаться в запасах нефти, чтобы стабилизировать цены на газ для остальной части страны, Канада переживает собственный кризис.
Но вместо газа у них заканчивается кленовый сироп.
В понедельник производители кленового сиропа Квебека подтвердили, что они высвободили примерно 50 миллионов фунтов из своих стратегических запасов кленового сиропа, согласно CNN Business, что составляет почти половину запасов, пишет yourtango.com.
В результате кризиса с кленовым сиропом, с которым сейчас столкнулось правительство Канады, многие люди вспоминают Великое канадское ограбление кленового сиропа, которое произошло в период с 2011 по 2012 год.
Канада испытывает серьезную нехватку кленового сиропа.Со стороны Канада кажется таким причудливым местом, и это действительно так.
Я имею в виду, что около года назад в Альберте, Канада, вас могли оштрафовать на 25000 долларов за то, что вы позволили лосю лизать вашу машину - только в Канаде подобное могло случиться.
И только в Канаде нехватка кленового сиропа могла быть настолько серьезной, что производители кленового сиропа Квебека - обычно называемые ОПЕК кленового сиропа - были вынуждены использовать свои стратегические запасы кленового сиропа для стабилизации.
Они используют стратегический резерв для поддержания стабильных поставок кленового сиропа, а также для контроля цен на продукт для внутреннего потребления, а также для экспорта продукта в другие страны мира, включая Соединенные Штаты.
По состоянию на 2020 год Квебек производил 73% всего кленового сиропа в мире, а на Соединенные Штаты приходилось примерно 63,3% экспортируемого количества, несмотря на то, что они также производили второй по величине кленовый сироп в мире с 21% - с остальной частью Канады.
По словам производителей кленового сиропа Квебека, причина нехватки кленового сиропа связана как со спросом, так и с предложением.
Поскольку в этом году в Канаде была жаркая и короткая весна, урожайность была намного ниже запланированной на год.
Исторически сложилось так, что в 2021 году средний год сбора урожая составил 133 миллиона фунтов, но они пытались повысить урожайность, чтобы не отставать от спроса, который продолжает расти.
По сравнению с прошлым годом продажи кленового сиропа выросли на 21%, что ограничило предложение и привело к использованию стратегических резервов кленового сиропа.
Пандемия увеличила спрос на кленовый сироп.«Эта система предотвращает практически любую нехватку запасов и обеспечивает адекватное снабжение рынка», - заявила официальный представитель Хелен Норманден.
«Пандемия помогла в нашем случае, потому что мы видим, что люди больше готовят дома и используют больше местных продуктов, - сказал Нормандин в интервью Bloomberg. - Спрос растет не только в Квебеке».
Нынешний кризис с кленовым сиропом заставляет людей вспоминать времена, когда воры перекачали кленовый сироп на миллионы долларов со склада в Сен-Луи-де-Бландфорд, Квебек.
Согласно заявлению полиции провинции Квебек, две трети сиропа были изъяты, трое человек были арестованы, а пятеро других находились в розыске в связи с кражей.
Квебекские производители кленового сиропа сообщили, что там хранилось до 10 миллионов фунтов кленового сиропа на сумму около 30 миллионов долларов.
Во время плановой инвентаризации склада, который «был защищен забором и замками и регулярно посещался», - сказал президент федерации Серж Болье в августовском заявлении, - они обнаружили, что бочки, в которых изначально хранился кленовый сироп, были пустыми.
Они каким-то образом переправили кленовый сироп на миллионы долларов под нос производителям кленового сиропа Квебека, прежде чем их наконец поймали - полиция захватила транспортные средства, которые использовались для перевозки сиропа, а также тележки, лифты, весы и чайники.