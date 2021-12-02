В Новосибирске продлили срок ограничения движения на улице Ипподромской. Новый маршрут автобусов со 2 декабря 2021 года

В Новосибирске стали известны сроки ограничения движения на Ипподромской в районе строительства четвертого моста. Об этом сообщил центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска. Также стало известно, что на время выполнения работ автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1, 32 проезжая прямо, будут совершать проезд по эстакаде на площади Инженера Будагова.
– Из-за работ, которые производятся по ремонту четвертого моста, мы вынуждены продлить срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по пл. Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект. Дорога будет закрыта со 2 декабря 2021 года на срок более 90 календарных дней, – сообщили в ведомстве.
Троллейбус № 13 будет ходить по маршруту: Красный проспект, пл. Инженера Будагова, ул. Большевистская, остановка «М. "Речной вокзал"». В обратном направлении: ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, дальше по действующей схеме. А троллейбус № 36 по улице Фрунзе, Красному проспекту, до площади Калинина (конечная) — в прямом и обратном направлении. Маршрутка № 11 едет по Ипподромской, Кривощековской, через Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова, Большевистскую и дальше по действующей схеме.
Закрытие дороги произошло в сентябре текущего года из-за строительства моста, тогда сообщалось, что дорога будет закрыта на один месяц, однако позже сроки закрытия были продлены до декабря. А само строительство моста планируется закончить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по нему будет открыто в декабре 2022 года. В Ноябре строителями была сдана часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Длина полотна составляет 465 метров.