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В Бердске мэр Евгений Шестернин почти 2 года не ведет личные приемы граждан из-за коронавируса. Общается по телефону

5:19:5412/2/2021,Алина Бурова
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Как выяснилось, с бердчанами для устной консультации связываются по мере возможности и времени. Для разрешения споров привлекают специалистов.

коронавирус
Бердчанам рекомендуется обращаться к Евгению Шестернину по телефону или онлайн. Фото: "Курьер.Среда"

Жители Бердска всерьез обеспокоены отсутствием личного приема граждан мэром Евгением Шестерниным.

Как рассказали редакции «Курьер.Среда» горожане, глава города якобы около двух лет не общается с населением и никого у себя не принимает.

Для того, чтобы выяснить ответ на данный вопрос, журналисты обратились в общественную приемную главы города. Как выяснилось, запись на прием осуществляется, однако поговорить с Евгением Анатольевичем можно только по телефону. На вопрос: с чем связаны такие меры, начальник общественной приемной Юлия Линк ответила, что взаимодействие в такой форме осуществляется по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации на основании постановления правительства Новосибирской области «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

- Мы набираем заявителя и связываем его с Евгением Анатольевичем. Глава дает какое-то разъяснение либо поручение специалистам, как при обычном общем контакте. Поручения ставятся на контроль и идет их исполнение,- рассказала о порядке работы с населением руководитель общественной приемной.

Для организации личного приема граждан с главой Бердска необходимо позвонить на справочный телефон общественной приемной: 3-14-11. С заявителем свяжутся по мере возможности и времени. Кроме того, как заверила Юлия Линк, у граждан и представителей общественных организаций и объединений, есть возможность обратиться к главе города путем направления письменных обращений по почте, в форме электронного документа на официальном интернет-сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru. Также бердчане могут явиться в мэрию и оставить заявление на вахте.

Как сказала Юлия Линк, ей неизвестно, все ли муниципальные службы взаимодействуют с бердчанами в данной форме, однако администрация пока работает так.

Отметим, что в 2020 году в общественную приемную главы Бердска поступило 2236 обращений, что на 27,4% меньше, чем в 2019 году (3078 обращений в 2019 году). Из всех письменных обращений, поступивших в 2020 году, 234 обращения были рассмотрены с выездом на место (12%), по 44 обращениям приняты оперативные меры и вопросы разрешены положительно (2,2%, в 2019 - 29 обращений разрешены положительно – 1,1%). По остальным обращениям гражданам предоставлены разъяснения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, что традиционно в канун Нового года редакция «Курьер.Среда» принимала вопросы жителей Бердска для Евгения Шестернина. Читатели могли оставить свой вопрос на ресурсах сайта.

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коронавирусработа мэрииличный прием главыЕвгений Шестернин
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