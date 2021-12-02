Александр Лукашенко сделал заявление о создании единой валюты России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь пока не решились на создание общей валюты. Глава заявил, что между странами пока нет такого уровня интеграции, который бы позволял принятие подобных решений. Также по мнению Лукашенко, сейчас не самое лучшее время для создания такой валюты, это должно происходить постепенно. Также он рассказал, что думает, что у интеграции между странами нет предела.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковье школьник умер из-за оторвавшегося тромба прямо во время итогового сочинения. Все случилось в Люберцах. Ученик школы № 25 сидел за партой, когда ему стало плохо. Одиннадцатиклассник упал на пол, а наблюдательница начала быстро передвигаться по классу, однако помочь мальчику уже не смогли.