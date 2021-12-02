В поселке для многодетных под Новосибирском, где в конце ноября хозяин магазина из ружья застрелил грабителя, построят свой ФАП

В поселке для многодетных семей Ложок Новосибирской области, где 25 ноября хозяин местного продуктового магазина застрелил из ружья одного из пьяных грабителей, проникших к нему в точку, построят ФАП и откроют полицейский участок. Об этой истории «Курьер.Среда» уже рассказывал: в конце ноября в многодетном поселке произошло убийство: двое пьяных мужчин 25 и 26 лет решили залезть в магазин за алкоголем в микрорайоне «Семейная сказка». Однако им помешал хозяин точки, в какой-то момент хозяин был вынужден взять ружье. В итоге один из грабителей умер на месте. Тогда местные жители и родные погибшего рассуждали: трагедии можно было избежать, если бы был свой ФАП и участковый. И вот, в беседе с «Курьер.Среда» 2 декабря председатель поселка Татьяна Малыгина сообщила - ФАПу быть.
- По ФАПу у нас вопрос решен, будет строительству в следующем году. По поводу участкового - пока решается. Что касается того инцидента, то здесь ничего не скажу. Все вопросы к Следственному комитету, - рассказала председатель поселка Татьяна Малыгина.
Однако другая жительница поселка о погибшем грабителе рассказала чуть подробнее. Оказалось, что у мужчины остался маленький ребенок и жена.
- Он жил не в «Семейной сказке», а в «Да Винчи». У него своя рок-группа была, не особо хорошая. Его даже называли «некромант». Там вся семья такая: у жены зеленые волосы, у него такая группа , - поделилась местная жительница.
1 декабря прошли похороны грабителя. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.