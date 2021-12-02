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В поселке для многодетных под Новосибирском, где в конце ноября хозяин магазина из ружья застрелил грабителя, построят свой ФАП

5:45:2512/2/2021,Дарья Костина
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В поселке Ложок произошло убийство: двое пьяных мужчин 25 и 26 лет решили залезть в магазин за алкоголем в микрорайоне «Семейная сказка». Однако им помешал хозяин точки, в какой-то момент хозяин был вынужден взять ружье.

В многодетном поселке нет ни ФАПа, ни участкового. Фото: vk.com/mnogodetnayaskazka
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В поселке для многодетных семей Ложок Новосибирской области, где 25 ноября хозяин местного продуктового магазина застрелил из ружья одного из пьяных грабителей, проникших к нему в точку, построят ФАП и откроют полицейский участок. Об этой истории «Курьер.Среда» уже рассказывал: в конце ноября в многодетном поселке произошло убийство: двое пьяных мужчин 25 и 26 лет решили залезть в магазин за алкоголем в микрорайоне «Семейная сказка». Однако им помешал хозяин точки, в какой-то момент хозяин был вынужден взять ружье. В итоге один из грабителей умер на месте. Тогда местные жители и родные погибшего рассуждали: трагедии можно было избежать, если бы был свой ФАП и участковый. И вот, в беседе с «Курьер.Среда» 2 декабря председатель поселка Татьяна Малыгина сообщила - ФАПу быть.

- По ФАПу у нас вопрос решен, будет строительству в следующем году. По поводу участкового - пока решается. Что касается того инцидента, то здесь ничего не скажу. Все вопросы к Следственному комитету, - рассказала председатель поселка Татьяна Малыгина.

Однако другая жительница поселка о погибшем грабителе рассказала чуть подробнее. Оказалось, что у мужчины остался маленький ребенок и жена.

- Он жил не в «Семейной сказке», а в «Да Винчи». У него своя рок-группа была, не особо хорошая. Его даже называли «некромант». Там вся семья такая: у жены зеленые волосы, у него такая группа , - поделилась местная жительница.

1 декабря прошли похороны грабителя. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

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застрелили из ружья мужчинупоселок многодетных Ложокпостроят ФАП в поселке
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Трагедии действительно можно было избежать, если бы в поселке был ФАП и участковый?

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