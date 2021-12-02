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Старшеклассник выстрелил в голову восьмикласснику во время стрельбы в школе на Алтае

5:03:0312/2/2021
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В него выстрелил ученик 10-го класса.

Школьник устроил в Алтайской школе. Одному мальчику прострелили голову. Фото: Pixabay.com

В Алтае восьмикласснику прострелили голову из пневматического пистолета прямо в школе. Все случилось в одном из местных образовательных учреждение. Ученик 10-класса стрелял в школе из оружия и попал в голову ученику 8-го класса. Пострадавшего госпитализировали врачи с ранениями. Сейчас региональная прокуратура проводит проверку по факту данного происшествия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Следственную проверку начали и в Следственном комитете России.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковных Люберцах ученик 11-го класса умер прямо во время написания итогового сочинения. Все случилось в местной школе № 25, подросток сидел за партой и внезапно упал на пол. Учитель и еще один школьник начали звать на помощь, однако помочь погибшему уже не удалось. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

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