В Бердске больше 100 выпускников не написали итоговое сочинение ЕГЭ 1 декабря из-за коронавируса

В Бердске больше ста школьников, которые учатся в 11-м классе не писали итоговое сочинение. Проведение экзамена состоялось 1 декабря, 520 выпускников из 640 приняли в мероприятии участие. Замначальника управления образования Константина Кипу сообщил, что этом есть множество объяснений. По его словам, большинство классов сейчас закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса, а все, кто не успели написать сочинение 1-го декабря, будут его писать в резервные дни: 2 февраля и 11 мая. А в управлении образования сообщили, что пока неизвестно, какие действия будут приняты, если некоторые школьники не успеют написать сочинение из-за карантина или из-за проблем со здоровьем.
– С ситуацией столкнулся не только Бердск, пандемия продолжатся во всей стране и вероятнее всего, соответствующие меры будут приняты, Допуск к итоговой аттестации должны получить все школьники страны, а выход из этой ситуации будет точно найден, – сообщил Кипу.
На данный момент в городе закрыты 37 школьных классов на карантин из-за ситуации с пандемией коронавируса. Среди образовательных классов есть и выпускные. В Новосибирской области 1-го декабря написали сочинение более 14 тыс. человек. Региону были предоставлены такие темы, как Свидетелем какого исторического события вы бы хотели оказаться, путешествуя во времени? От чего предостерегают человечество антиутопии? Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям? Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), который особенно привлекателен для меня. Возможно ли общество, в котором все счастливы?