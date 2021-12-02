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Депутата горсовета Бердска из «Единой России» заподозрили в нападении на таксиста в Новосибирске. Ранее в этом обвиняли оппозиционного политика

5:53:3312/2/2021
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Пострадавшего пинали ногами по голове, а полиция не называет фамилии нападавшего.

Депутата обвиняют в нападении на таксиста. Фото: Следственный комитет.

В Новосибирске органы правопорядка приступили к проведению проверки по факту нападения на таксиста в Железнодорожном районе. Двое человек совершили умышленные уничтожение или повреждение имущества также на подозреваемых могут составить административный протокол за побои. Подозрение сотрудников полиции пало на депутата горсовета Бердска Олега Яцкова, пишет ТАЙГА.ИИНФО.

Нападение на таксиста Антона Кашина произошло 18 ноября у Дома культуры железнодорожников. Тогда молодой человек находился в автомобиле вместе со своим другом. Машине он арендует для подработки в такси. Затем к ним подошли двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

– Они подходили ко всем, приставали к водителям, однако все разъехались, потом они пришли к нам и попросила меня, чтобы я отвез их, я сказал, что уже не работаю, там более находился с другом в машине. Депутат бил по стеклу моей машины и матерился, я открыл дверь, откинул его в сторону, чтобы он не портил машину, потом они начали меня избивать, – сообщил пострадавший.

По словам потерпевшего, двое молодых людей повалили его на пол и пинали ногами по голове, нападение продолжалось до тех пор, пока в него не вмешался друго таксиста. Сейчас жертва избиения зафиксировал побои в медучреждении и написал заявление в полицию. Также заявление в территориальное МВД поступило от владельца машины за порчу имущества. Также Кашин заявил, что в полиции нападавшие вели себя шумно, оскорбляли сотрудников и говорили о том, что их не имеют права задерживать. Затем подозреваемых забрал еще один депутат, который поинтересовался у пострадавшей стороны об их дальнейших планах.

В отделении полиции пострадавшему не назвали фамилию нападавшего на него человека. Одна он самостоятельно изучил сайт сайт горсовета и узнал независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина. Он считает, что именно Картавин является его обидчиком, однако сам депутат опроверг такую версию и сказал, что вечером того дня не выезжал никуда.

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