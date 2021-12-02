Минздрав обновил правила выдачи медсправок для водителей

В России Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь при прохождении медосвидетельствования при получении прав после лишения права на управление транспортным средством или после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, граждане будут проходить химико-токсикологическое исследование. Такой анализ выявляет прием психотропных веществ и различных наркотиков.
Также кандидаты в водители будут проходить лабораторные исследования крови или мочи, которые будут выявлять хроническое употребление алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.
– Необходимо утвердить обязательное медицинское освидетельствование будущих водителей для выявления медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, – говорится на сайте ведомства.