В Подмосковье во время задержания ФСБ преступник покончил жизнь самоубийством

В Щелково мужчина совершил суицид, когда его попытались задержать сотрудники ФСБ. Известно, что все случилось в доме, который находится по улице Беляева. Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. На погибшего было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет REN.TV.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что дочь одного из погибших шахтеров в результате взрыва на шахте «Листвяжная» нашла телефон отца и прочитала сообщения выживших рабочих в чате. Ей удалось восстановить хронологию событий сразу после взрыва. Известно, что некоторые работники потеряли сознание после хлопка, кого-то отбросило в сторону, а кто-то просто услышал звук взрыва. Отец заявительницы снял свой аварийный прибор с кислородом и отдал его молодого коллеге. Он мог выбраться, однако кинулся спасать своих коллег.