Вячеслав Зайцев назвал лучшим дизайнером года в сегменте luxury на премии Fashion and beauty awards модельера Анику Керимову

В Москве состоялось вручение премии имени известного модельера Вячеслава Зайцева FASHION AND BEAUTY AWARDS. Модельер, который из-за болезни реже стал выходить на публику, собственноручно вручал награды. В номинации «Дизайнер года в сегменте luxury» победу одержала популярный дизайнер Аника Керимова.
Награжденная произнесла на сцене, что восхищается Вячеславом Зайцевым уже много лет. И именно благодаря ему она нашла себя в этом деле. Также девушка призналась, что всегда брала пример с Зайцева и начинала карьеру в мире моды благодаря нему. Награда для нее бесценна, заключила дизайнер.
Также Аника Керимова подчеркнула, что проблемы со здоровьем не помешали Вячеславу Зайцеву в этот день и он "держался молодцом".
Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров России. Ее одежду любят и покупают Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Наташа Королева, Лера Кудрявцева и другие. Летом 2021 года певица Азиза вышла замуж в свадебном платье от Аники.