За убийство лося на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина завели уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что дело было возбуждено за незаконное осуществление охоты. Теперь парламентарий официально является подозреваемым в незаконной охоте на лося. По данным следственных органов, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области депутат и его соучастники выследили и застрелили лося. Стрелял именно Рашкин, а орудием убийства стал карабин. Затем они разделала тушу ножом и топорами и уехали с места происшествия.
Сообщается, что депутат пытался спрятать свое оружие, однако его и его товарища задержали сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона, говорится в заявлении СКР. На месте задержания парламентарий сказал, что нашел тушу животного и вез ее в отделение полиции. Но после он признался в содеянном, сказал, что стрелял, перепутав лося с кабаном. Затем Генпрокуратура отправила запрос в Госдуму о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Запрос был удовлетворен.
А недавно стало известно, что Рашкин был госпитализирован в больницу, известно, что причиной заболевания стал нервный срыв. Мужчине провели операцию на глаз. В пятницу он собирается оказаться на рабочем месте.