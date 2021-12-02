В Приморье военный украл сухих пайков на 2,7 млн рублей и попал в тюрьму

Уссурийский гарнизонный военный суд приговорил военного из войсковой части Приморья к шести годам лишения свободы в колонии за кражу комплектов питания на сумму более 2,7 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
В суде вина была доказана, именно поэтому его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Как стало известно, военный трудился на должности начальника продовольственной службы войсковой части. Он использовал свое служебное положение и в апреле 2020 года украл более 4 000 комплектов сухих пайков.
В итоге ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима и лишен воинского звания "майор".