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В Приморье военный украл сухих пайков на 2,7 млн рублей и попал в тюрьму

7:04:5412/2/2021
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Он использовал свое служебное положение и в апреле 2020 года украл более 4 000 комплектов сухих пайков.

тюрьма колония забор
Военнослужащий попал в тюрьму. Фото? Pixabay.com

Уссурийский гарнизонный военный суд приговорил военного из войсковой части Приморья к шести годам лишения свободы в колонии за кражу комплектов питания на сумму более 2,7 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

В суде вина была доказана, именно поэтому его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Как стало известно, военный трудился на должности начальника продовольственной службы войсковой части. Он использовал свое служебное положение и в апреле 2020 года украл более 4 000 комплектов сухих пайков.

В итоге ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима и лишен воинского звания "майор".

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