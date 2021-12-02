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В Бердске два образовательных учреждения и 20 домов останутся без горячей воды на несколько дней

7:12:4612/2/2021
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Воды не будет четыре дня.

В Бердске отключат воду на четыре дня.

В Бердске 20 домов, школа и медучилище останутся без горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. Известно, что причинами временной приостановки водоснабжения станут плановые чистки водоподогревателей. Как сообщает ведомство, вода будет отключена на четыре дня: приостановят дачу горячей воды в 09:00 6 декабря, а включат ее 10 декабря в 16:00. Воды не будет по следующим адресам: ул.Больничная, 3а, пер.Больничный, 9, О.Кошевого, 7, Островского, 57, Свердлова, 5, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 12, 12а, Орджоникидзе, 6, 8, 10, 12, 14, 18, школа № 9, медучилище, музыкальная школа, «Охотник», ул.Островского, 61, 78, 80, 82, 84, 86.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Известно, что дело возбуждено за осуществление незаконной охоты. Ранее Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. А в конце октября его задержали в автомобиле, в багажнике которого было обнаружено тело лося. Сначала парламентарий заявил, что нашел труп животного и везет его в отделение полиции, однако после признал свою вину, сказав, что перепутал лося с кабаном.

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