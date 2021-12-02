В крематории Новосибирска открыли первый в России электронный колумбайн

В Новосибирске произошел прорыв в сфере ритуальных услуг. При этом прорыв всероссийского масштаба - появился первый в стране электронный колумбайн.
Его уникальность состоит в том, что в него вмонтирован жидкокристаллический монитор. Как это работает: в колумбарий вставляется флешка с видео на выбор новосибирца. Кстати, монитор находится за бронированным стеклом. Видео будет показываться большое количество раз. Как известно, мини-фильм состоит из самых памятных моментов семье, связанных с покойным родственником. Это могут быть счастливые семейные фото или даже любимый сериал. Возле экрана расположены классические памятник из камня и урна с прахом.