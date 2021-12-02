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Как можно было сохранить СССР, открыл секрет пресс-секретарь Михаила Горбачева

8:41:0812/2/2021
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Сохранению СССР помешали два события: путч в августе 1991 года и Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ.

Горбачев
Михаил Горбачев мог сохранить СССР. Фото: Википедия

Советский Союз мог жить в демократическом варианте добровольного союза, но для этого его нужно было подстроить под новые реалии. Об этом заявил бывший пресс-секретарь единственного президента Советского Союза Михаила Горбачёва Андрей Грачёв. Последний написал книгу "Последний день СССР".

Грачев отметил, что СССР мог продолжить существование в таком виде, но после после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, комментирует политика РИА "Новости".

Также отмечается, что сохранению СССР помешали два события: путч в августе 1991 года и Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ.

По словам Грачева, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой". СССР могла сохранить перестройка, но она не произошла.

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