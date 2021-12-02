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В Москве с 2 декабря можно действует новый способ получения медотвода от вакцинации

8:08:5812/2/2021
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С 1 февраля 2022 года будут действовать новые порядки. Сейчас будет сформирован цифровой регистр, на котором можно будет зафиксировать наличие медотвода.

Медотвод можно будет получить сразу несколькими способами. Фото: Poxanay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Москве появился новый способ получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Способ разработан столичным руководством, а воспользоваться им можно будет со 2 декабря. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Также в ведомстве обратили внимание на то, что Минздрав уже утвердил правила выдачи справок, подтверждающих наличие медотвода или перенесенное заболевание. На их основании можно получить сертификат и QR-код. Подтвердить наличие медотвода от вакцинации можно будет справкой, которая есть на портале Госуслуг.

– с 1 февраля 2022 года будут действовать новые порядки. Сейчас будет сформирован цифровой регистр, на котором можно будет зафиксировать наличие медотвода, – сообщили в ведомстве.

Также клинический комитет выдвинул предложение о том, что нужно оказать поддержку медикам при оценке необходимости медотвода от вакцинации. Возможно, будет определена возможность проведения консультаций со специалистами узкой направленности. Ими могут быть нештатные эксперты департамента здравоохранения.

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здоровьеКовид вакцинамедотвод
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