В Москве с 2 декабря можно действует новый способ получения медотвода от вакцинации

«Последствия оказались тяжелее, чем предполагала»: как редакция «Курьер.Среда» перенесла прививку от коронавируса«Какого-то чипирования боятся»: В Бердске руководители частных и муниципальных предприятий рассказали о вакцинации сотрудников от коронавируса и случаях их отстранения от работыЕщё 45 новости
В Москве появился новый способ получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Способ разработан столичным руководством, а воспользоваться им можно будет со 2 декабря. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Также в ведомстве обратили внимание на то, что Минздрав уже утвердил правила выдачи справок, подтверждающих наличие медотвода или перенесенное заболевание. На их основании можно получить сертификат и QR-код. Подтвердить наличие медотвода от вакцинации можно будет справкой, которая есть на портале Госуслуг.
– с 1 февраля 2022 года будут действовать новые порядки. Сейчас будет сформирован цифровой регистр, на котором можно будет зафиксировать наличие медотвода, – сообщили в ведомстве.
Также клинический комитет выдвинул предложение о том, что нужно оказать поддержку медикам при оценке необходимости медотвода от вакцинации. Возможно, будет определена возможность проведения консультаций со специалистами узкой направленности. Ими могут быть нештатные эксперты департамента здравоохранения.