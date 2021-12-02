Правительство Кузбасса увеличило сумму компенсации родственникам пострадавших на шахте «Листвяжная»: семьям погибших выплатят еще по 1 млн рублей

В Кемеровской области правительство региона заявило, что будут увеличены суммы, которые предназначены родственника погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» в качестве компенсации. Средства будут выделены из регионального бюджета. Родные шахтеров получат от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей дополнительно к уже произведенным выплатам. Такое сообщение появилось в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
– Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших, 400 тыс. рублей будет переведено на счета родных пострадавши, которые находятся в тяжелом состоянии и 200 тыс. рублей близки тех, кто сейчас находится в состоянии легкой и средней степени тяжести. После взрыва было выплачено по 250 ты. рублей семьям погибших, а тем, кто лечится в медучреждения по 150 тыс. рулей. Пострадавшим, которых отправили на домашнее лечение, перевели по 75 тыс. рублей, – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в сумме семьям пострадавших шахтеров было переведено 380 млн рублей. Средства были направлены из федерального, регионального, муниципальных бюджетов, из средств ФГУП "Военизированные горноспасательные части" МЧС РФ и ООО "Шахта "Листвяжная". Деньги получили 114 пострадавших и 49 семей погибших. Компания планирует направить на такие затраты порядка 500 млн рублей. А сотрудникам, которые трудоустроены на шахте, будут выплачивать заработную плату, пока предприятие простаивает. Там работают порядка 1,7 тыс. человек.