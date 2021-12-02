В Китае нашли антитела 35B5, убивающие все штаммы коронавируса

В Китае ученые нашли антитело, которое получило название 35B5. Оно одинаково эффективно убивает все обнаруженные штаммы COVID-19. Исследования производились под руководством Дена Кая, профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу. Молекула была обнаружена в результате масштабных исследований, которые проводились при помощи людей, которые уже перенесли данный вирус. Врачи работали с образцами крови, выделяя клетки, производящие антитела и наблюдали за их действиями.
По результатам данного эксперимента ученые заявили, что молекула 35B5 связывается с частью коронавируса, которая не меняется. Это дает возможность создать одну вакцину, которая будет защищать организм человека сразу от всех штаммов. Также известно, что вакцина будет распространяться и на новый штамм, который получил название "омикрон", пишет bioRxiv.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело из-за смерти 5-летней девочки и ее матери. Тело ребенка было найдено в одной из квартир местного жилого дома. На теле погибшей эксперты обнаружили следы удушья, а недалеко от подъезда была найдена мать погибшей девочки. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.