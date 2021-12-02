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В Китае нашли антитела 35B5, убивающие все штаммы коронавируса

8:39:1912/2/2021
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Это дает возможность создать одну вакцину, которая будет защищать организм человека сразу от всех штаммов.

Китайские ученые нашли антитела, которые убивают все штаммы ковида. Они планируют создать новую вакцину от вируса. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Китае ученые нашли антитело, которое получило название 35B5. Оно одинаково эффективно убивает все обнаруженные штаммы COVID-19. Исследования производились под руководством Дена Кая, профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу. Молекула была обнаружена в результате масштабных исследований, которые проводились при помощи людей, которые уже перенесли данный вирус. Врачи работали с образцами крови, выделяя клетки, производящие антитела и наблюдали за их действиями.

По результатам данного эксперимента ученые заявили, что молекула 35B5 связывается с частью коронавируса, которая не меняется. Это дает возможность создать одну вакцину, которая будет защищать организм человека сразу от всех штаммов. Также известно, что вакцина будет распространяться и на новый штамм, который получил название "омикрон", пишет bioRxiv.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело из-за смерти 5-летней девочки и ее матери. Тело ребенка было найдено в одной из квартир местного жилого дома. На теле погибшей эксперты обнаружили следы удушья, а недалеко от подъезда была найдена мать погибшей девочки. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

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вирускоронавирусантителаКовидантитела 35B5
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