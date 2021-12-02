В Иркутске экстренно посадили пассажирский Boeing. Он летел из Магадана в Новосибирск

Самолет, который летел из Магадана в Новосибирск экстренно сел в Иркутском аэропорту. Сообщается, что у воздушного судна сломались элементы электроники, пишут РИА Новости. Сообщается, что боинг удалось успешно посадить на взлетно-посадочной полосе. На борту самолета находились 199 человек. Как долго им придется задержаться в Иркутске пока не известно.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Челябинске самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Известно, что нарушение границ произошло на 10 метров. О причинах случившегося пока ничего не известно. По данному факту проводится проверка сотрудниками соответствующих служб.