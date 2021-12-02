Группу крови долгожителей назвали ученые: именно с «голубой кровью» рождаются избранные земляне

По версии исследователей, на продолжительность жизни влияет генотип, предрасположенность к заболеваниям и группа крови человека. Также по мнению экспертов, с группой крови можно тесно связать характер человек, его трудолюбие, привлекательность и работоспособность. Сообщается, что люди с «голубой кровью» проживут долгие годы. Также такую кровь называют «кровью для избранных». Ученые говорят, что такая кровь влияет на всю жизнь человека.
Также известно, что человек может прожить долгие годы жизни, если он обладает инстинктом самосохранения. Также желающим прожить долгую жизнь нужно думать о своем здоровье и отказаться от вредных привычек. А обладатели «голубой» крови имеют здоровую сердечно-сосудистую систему. Такое явление позволяет им оставаться устойчивыми к заболевания головного мозга и сердца.
Первая группа крови имеет более низкую свертываемость, это говорит о том, что ее обладателям можно не беспокоиться о чрезмерных нагрузках на сердечно-сосудистую систему и головной мозг. Такую группу и называют «голубой».