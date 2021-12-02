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Мэр Анатолий Локоть сделал заявление: повышение цен на проезд в метро и автобусах он назвал посильным

10:19:0612/2/2021
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Локоть заявил, что повышение соответсвует доходам граждан.

Мэр Новосибирска высказался о повышении цен в общественном транспорте города. Фото: Pixabay.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что считает посильным для жителей города, повышение цен на проезд в общественном транспорте. Так он отреагировал на то, что с 15-го декабря стоимость в Новосибирских автобусах будет стоить 26 рублей за проезд. А вот стоимость проезда на трамвае и троллейбусе составит 25 рублей. А вот в метро города теперь нужно будет заплатить 27 рублей, что проехать до нужно вам станции. Сами перевозчики остались недовольны решением поднять цены на 1 рубль и заявили, что это политическое решение.

– Конечно, тарифы нужно повышать, но делать это надо аккуратно, основываясь на инфляциях. Без таких действий амортизационный износ транспорта будет высоким. Это посильный рост цен и он соответсвует заработку граждан, – сказал Анатолий Локоть.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что школьника, который скончался в подмосковной школе прямо во время итогового сочинения, привезли на экзамен из больницы. Известно, что мама забрала его из медучреждения под расписку, а сочинение он писал в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.

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мэрметроповышение ценАнатолий Локоть
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