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В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током

9:31:5312/2/2021
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На виновного возбуждено уголовное дело.

следственный комитет герб
Следственные органы возбудили уголовное дело на мужчину, в чьей сауне погиб мужчина от удара током. Фото: Следственный комитет.

В Новосибирске 9 октября скончался 30-летний мужчина. Его ударило током. Все случилось в сауне «Император», которая находится по улице Романова 99. Мужчина находился внутри здания сауны и взялся руками за поручни бассейна. Это привело к электрическому удару током. Он получил многочисленные травмы и скончался от полученных увечий. Прокуратура центрального района Новосибирска устроила проверку по факту гибели человека. К ней присоединились такие ведомства, как ГУ МЧС России по Новосибирской области и Сибирского управления Ростехнадзора.

Результаты проверки показали, бизнесмен, который владел данной организацией, нарушал правила требования пожарной безопасности, законодательства об электроэнергетике. Здание также принадлежит ему. В итоге на мужчину были составлены административные дела за нарушение требований пожарной безопасности, нарушение правил пользования энергией, правил эксплуатации энергоустановок. Бизнесмену вынесено представление, по которому он должен устранить обнаруженные нарушения. Также следственные органы возбудили уголовное по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Иркутске экстренно посадили пассажирский самолет, который лете из Магадана в Новосибирск. Известно, что на борту боинга находились 199 человек, а посадку пришло совершить из-за того, что сломалась электроника. Маневр был удачно совершен, все неполадки устраняются, сколько пассажирам придется провести в Иркутске пока неизвестно.

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