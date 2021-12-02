В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря

Оперативный штаб России обнародовал новые данные заболеваемости коронавирусом за сутки на 2 декабря. Так, за последние сутки коронавирусом заболело 33 389 россиян в 85 регионах страны. Активно ковидом болеют 2 442 или 7,3% пациентов без клинических проявлений.
Больше всего зараженных нашли в Москве — 3 805, Санкт-Петербурге — 2 623, Московской области — 1475. Меньше всего на Чукотке (12), в Ненецком автономном округе (14) и Калмыкии (26).
К сожалению, скончались от нового вируса за последние сутки 1221 пациента. Но выздоровевших больше - 35 185 россиян.
Всего с начала пандемии ковидом инфицированы 9 703 107 человек, умерли 277 640, а вылечились - 8 400 117 пациентов.