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В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря

9:22:0312/2/2021
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Но выздоровевших больше - 35 185 россиян.

Тест на коронавирус можно сделать и дома. Фото: Pixabay.com

Оперативный штаб России обнародовал новые данные заболеваемости коронавирусом за сутки на 2 декабря. Так, за последние сутки коронавирусом заболело 33 389 россиян в 85 регионах страны. Активно ковидом болеют 2 442 или 7,3% пациентов без клинических проявлений.

Больше всего зараженных нашли в Москве — 3 805, Санкт-Петербурге — 2 623, Московской области — 1475. Меньше всего на Чукотке (12), в Ненецком автономном округе (14) и Калмыкии (26).

К сожалению, скончались от нового вируса за последние сутки 1221 пациента. Но выздоровевших больше - 35 185 россиян.
Всего с начала пандемии ковидом инфицированы 9 703 107 человек, умерли 277 640, а вылечились - 8 400 117 пациентов.

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