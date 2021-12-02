Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва

10:13:1012/2/2021
0

Сейчас четыре отряда ведомства приступили к операции на аварийном участке. Еще два звена спасателей отправились на разведку.

Спасатели начали поднимать тела погибших шахтеров в Кемеровской области. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области горноспасатели приступили к поисково-спасательным работам на шахте «Листвяжная». Сообщается, уровень газа удалось опустить до безопасного и опасности взрыва уже нет. Сейчас четыре отряда ведомства приступили к операции на аварийном участке. Еще два звена спасателей отправились на разведку. Они транспортируют на поверхность тела найденных ранее погибших. Уже подняты тела двоих шахтеров. По предварительной информации это Юрий Кигигечев и Александр Ерлин.

Взрыв произошел 25 ноября, тогда под землей находились 285 человек. Сейчас общее число пострадавших составляет 96 человек, 51 человек погиб, из них 46 шахтеров и пять спасателей. Изначально сообщалось, что погибли 52 человека, однако пролежав сутки под завалинами, один из сотрудников МЧС сумел выбраться на поверхность сам. ТАкже известно, что спасательные работы несколько раз были приостановлены, потому что была зафиксирована высокая концентрация опасных веществ под землей, что могло привести к очередному взрыву.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пострадавшиешахтаВзрыв.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Трагедии можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты
10:16:11 12/2/2021
Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты
Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва
10:13:10 12/2/2021
Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва
В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
10:03:01 12/2/2021
В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
10:00:25 12/2/2021
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
9:42:52 12/2/2021
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
9:31:53 12/2/2021
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря
9:22:03 12/2/2021
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря
В Новосибирске резко вырастут цены на тепло на 7,2% в январе 2022 года
9:06:41 12/2/2021
В Новосибирске резко вырастут цены на тепло на 7,2% в январе 2022 года
Кленовый кризис разразился в Канаде: в стране уже использует стратегические резервы кленового сиропа из-за его дефицита
9:03:25 12/2/2021
Кленовый кризис разразился в Канаде: в стране уже использует стратегические резервы кленового сиропа из-за его дефицита
Вакцину против коронавируса «Спутник 2М» для детей от 6 до 11 лет разбавят в 10 раз
9:03:06 12/2/2021
Вакцину против коронавируса «Спутник 2М» для детей от 6 до 11 лет разбавят в 10 раз