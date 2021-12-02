Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва

В Кемеровской области горноспасатели приступили к поисково-спасательным работам на шахте «Листвяжная». Сообщается, уровень газа удалось опустить до безопасного и опасности взрыва уже нет. Сейчас четыре отряда ведомства приступили к операции на аварийном участке. Еще два звена спасателей отправились на разведку. Они транспортируют на поверхность тела найденных ранее погибших. Уже подняты тела двоих шахтеров. По предварительной информации это Юрий Кигигечев и Александр Ерлин.
Взрыв произошел 25 ноября, тогда под землей находились 285 человек. Сейчас общее число пострадавших составляет 96 человек, 51 человек погиб, из них 46 шахтеров и пять спасателей. Изначально сообщалось, что погибли 52 человека, однако пролежав сутки под завалинами, один из сотрудников МЧС сумел выбраться на поверхность сам. ТАкже известно, что спасательные работы несколько раз были приостановлены, потому что была зафиксирована высокая концентрация опасных веществ под землей, что могло привести к очередному взрыву.