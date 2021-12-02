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Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы

9:42:5212/2/2021
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Известно, мальчика забрала мама под расписку из медучреждения.

Школьник, умерший во время сочинения, лежал в больнице и приехал на экзамен из медучреждения. Фото: Pixabay.com

В Люберцах ученика 11-го класса, который умер 1 декабря прямо во время итогового сочинения, мать забрала из больницы в день написания экзамена. Также известно, что ученик писал сочинение в кабинете, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Им на выполнения задания давалось больше времени.

Ребенок скончался в классе, он сидел за партой, расположенной у окна, а наблюдательница ходила по классу и следила за честностью выполнения работ. Вдруг школьника повело в сторону и он упал на пол. Преподавательница обернулась на шум и тут же подбежала к ребенку. Однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти – оторванный тромб.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело на владельца сауны «Император». Там один из посетителей скончался от удара током, когда прикоснулся к поручням от бассейна. После чего прокуратура обнаружила несколько нарушений на место происшествия. Они были связаны с нарушениями техники безопасности, а помещение было в собственности у бизнесмена.

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смертьгибельшкольник
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