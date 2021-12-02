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Поздравления в картинках в День юриста России 3 декабря – прикольные и с юмором

1:45:3512/2/2021
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Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста.

День юриста

Поздравляю с Днем юриста
И желаю в праздник твой,
Чтоб в делах все было чисто,
И в душе царил покой.

Чтобы все дела решались
Без особенных проблем,
Все в работе удавалось,
И жилось, на зависть всем.

День юриста

Людей с профессией юриста
Мы можем с легкостью узнать,
Они дела решают быстро,
Имеют смелый, гордый взгляд.

Им есть, конечно, чем гордиться,
Они закона сторожа.
Привыкли на износ трудиться,
Своим успехом дорожа.

Так будьте счастливы, юристы,
Сегодня вы герои дня.
И будет все в законах чисто,
Коль вы стоите у руля!

День юриста

С Днем юриста поздравляю И от всей души желаю Много дел, и всех отличных, Много сделок, только чистых.

И здоровья, и удачи,
Чтоб решались все задачи.
Много света и тепла,
Счастья, мира и добра!

Чтобы было всё отлично
И в карьере, в жизни личной!
Чтобы много-много лет
Никаких не знали бед!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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