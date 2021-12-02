В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк

На утро 2 декабря в Новосибирской области коронавирусом заразился 391 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом в регионе. Таким образом всего в области выявлено 83 525 случаев заражения, в том числе у 8 853 детей. При этом 57 606 сибиряков полностью выздоровели и выписались из больниц. А вот за последние 24 часа это число составило 134.
Коронавирус убил 16 пациентов: мужчин в возрасте 43, 45, 71, 65, 89, 62, 66 лет и двое мужчин в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 79, 65, 48, 84, 66, 64, 60 лет. Всего коронавирус забрал жизни 3 830 сибиряков за се время пандемии.
В отделениях реанимации борьбу за жизнь продолжают 331 человек. На ИВЛ находятся 53 пациентов.