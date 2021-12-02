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Интересные поздравления и открытки ко Дню инвалидов 3 декабря

12:15:1112/2/2021
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Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году.

Международный день инвалидов

Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.

Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка
И на хорошее надежда!

Международный день инвалидов

Вы — герои в нашем мире,
Будьте счастливы всегда,
Чтоб была удача с вами,
Обходила вас беда.

Пожелаем вам веселья,
Оптимизма и добра,
Солнышко светило ярко,
Озаряла путь звезда.

Чтоб с готовностью помочь вам,
Протянутой была рука,
Смейтесь чаще и, конечно,
Не печальтесь никогда.

Международный день инвалидов

Сегодня важный день в году — С душою чистой руки к небу протяну, Я помолюсь за тех, кто болен За тех, кто с болью жить на свете волен.

Здоровья, сил всем попрошу,
Вселить: надежду с верой поспешу,
Ведь жизнь — она прекрасна,
Хоть и бывает в ней, не всё так «ясно»...

Всем людям, мира этого, хочу я пожелать:
Надежду в жизни, только не терять,
Всё будет хорошо, я точно это знаю,
Здоровья, счастья Вам, я искренне желаю!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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