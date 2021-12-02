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В Москве тайная церемония прощания с легендарным режиссером Владимиром Наумовым попала на видео

10:37:3312/2/2021
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Он скончался 29 ноября.

В Москве прощаются с Владимиром Наумовым. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Москве началась церемония прощания с легендарным режиссером Владимиром Наумовым. Мужчина скончался в возрасте 93 лет. Он снял такие фильмы, как "Тегеран-43" и "Бег". Также известно, что творец был супругом известно актрисы Натали Белохвостиковой. За долгие годы жизни он успел стать советским и российским кинематографистом, народным артистом СССР. Наумов учился во ВГИКе, на режиссерском факультете в мастерской Игоря Савченка и в 1952 году закончил вуз. Работу в кино он начал с должности ассистента на фильмах Савченко «Третий удар» и «Тарас Шевченко».

Ранее сын популярного режиссера сообщал, что фанатам его отца не нужно приходить на похороны и церемонию прощания. Он заявил, что так решила семья артиста. Также родственник погибшего призвал всех почтить память память Наумова в домашних условиях. А похороны и церемония прощания организованы для близкого круга лиц. Жена и дочь Наумова не дают никаких комментариев для СМИ.

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кладбищепохороны.Прощание.
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