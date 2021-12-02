Огромнейший астероид 4660 Nereus приближается к Земле: 11 декабря земляне могут попасть в опасность

К Планете земля приблизится астероид, который несет потенциальную опасность для планеты. Его диаметр составляет 330 метров. Это произойдет 11 декабря. Такое заявление сделали представители Лаборатории реактивного движения Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства. Небесное тело получило название 4660 Nereus. Оно пролетит от земли на расстоянии 4 млн километров. Открытие данного астероида состоялось в 1982 году.
По информации NASA, 4660 Nereus – несет потенциальную опасность для нашей планеты. По словам экспертов, этот метеорит совершает оборот вокруг солнца всего за 664 дня. Он имеет форму яйца. Астероид неоднократно предлагали в качестве миссии благодаря именно форме, размеру и движению вокруг Солнца.
Ранее Курьер.Среда писал, что в Кузбассе тела твоих погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная». Там спасательные группы возобновили поисковые работы. Сейчас уровень газа и метана не превышает норму и угрозы взрыва на предприятии нет. Известно, что найденные два тела – это Юрий Кигигечев и Александр Ерлин.