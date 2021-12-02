В Бердске налоговый вычет за занятия спортом возможен только в одной компании - 13% от потраченных 120 тыс. рублей

Перечень спорторганизаций для получения социального налогового вычета составил Минспорт России. В список вошли 39 организаций Новосибирской области, в том числе одна из Бердска.
Список опубликован на официальном сайте Минспорта России в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».
Глава минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что формированию перечня предшествовала большая работа.
«Было очень много вопросов, наши специалисты индивидуально с каждой организацией прорабатывали эту тему. Попасть в перечень организации смогут и в дальнейшем, каждый год он будет пополняться. Уверен, что такое решение – сделать налоговый вычет для людей, занимающихся физической культурой и спортом, – будет способствовать популяризации спорта и привлечет еще большее количество людей к здоровому образу жизни», - прокомментировал Ахапов.
Всего в перечне 3836 физкультурно-спортивных организаций и ИП, которые оказывают оздоровительные и спортивные услуги. За них теперь россияне смогут получить социальный налоговый вычет право у них наступит в 2022 году.
Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет - 120 тыс. рублей. Человек имеет право получить вычет в размере 13%, но не выше 15 600 рублей.
Из Бердска единственная организация внесена в перечень Минспорта РФ. Это ООО "Аспорт", которая располагается по адресу: ул. Ленина, 69.