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В Бердске налоговый вычет за занятия спортом возможен только в одной компании - 13% от потраченных 120 тыс. рублей

1:08:3312/2/2021
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Перечень спорторганизаций, которые предоставляют налоговый вычет составил Минспорт РФ. В спске 39 компаний из Новосибирской области.

Посетители почти 40 спортцентров региона смогут получить налоговый вычет. Фото: Рixabay.com

Перечень спорторганизаций для получения социального налогового вычета составил Минспорт России. В список вошли 39 организаций Новосибирской области, в том числе одна из Бердска.
Список опубликован на официальном сайте Минспорта России в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».

Глава минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что формированию перечня предшествовала большая работа.

«Было очень много вопросов, наши специалисты индивидуально с каждой организацией прорабатывали эту тему. Попасть в перечень организации смогут и в дальнейшем, каждый год он будет пополняться. Уверен, что такое решение – сделать налоговый вычет для людей, занимающихся физической культурой и спортом, – будет способствовать популяризации спорта и привлечет еще большее количество людей к здоровому образу жизни», - прокомментировал Ахапов.

Всего в перечне 3836 физкультурно-спортивных организаций и ИП, которые оказывают оздоровительные и спортивные услуги. За них теперь россияне смогут получить социальный налоговый вычет право у них наступит в 2022 году.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет - 120 тыс. рублей. Человек имеет право получить вычет в размере 13%, но не выше 15 600 рублей.

Из Бердска единственная организация внесена в перечень Минспорта РФ. Это ООО "Аспорт", которая располагается по адресу: ул. Ленина, 69.

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