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После ссоры обезобразила лицо свекру чистящем средством невестка пострадавшего: Он не хотел уходить

11:38:4912/2/2021
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В Смоленске женщина не могла выгнать из дома свекра, пришлось применять «спецсредства».

Мужчина получил повреждение от жены своего сына. Фото: Flickr

В Промышленном районном суде Смоленска вынесен приговор для местной жительницы, которая умышленно причинила тяжкий вред здоровью отцу ее супруга.

Свекр на всю жизнь останется с обезображенным лицом после того, как смолянка плеснула в него чистящее средство. Приговор суда — один год лишения свободы - был назначен условно из-за множества смягчающих обстоятельств, среди которых - частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, явка с повинной, добровольное возмещение ущерба, принесение извинений.

Инцидент произошел в Смоленске 7 мая. Женщина не могла выгнать из дома свекра и плеснула на него чистящее средство «Крот турбо», содержащее щелочь. Она вылила средство на лицо, руки и туловище, и выгнала из квартиры, остатки жидкости из бутылки плеснула ему вслед, но уже не попала — мужчина успел заскочить в лифт.

Потерпевшему были причинены повреждения средней степени тяжести, кроме того, лицо его обезображено безвозвратно. Суд 30 ноября действия подозреваемой квалифицировал по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

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изуродованное лицоповреждения средней тяжестиплеснула чистящее средство
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