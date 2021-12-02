Марина Хлебникова получила ожоги роговицы глаз, пораженные ткани лица начали воспаляться

Об ухудшении состояния Марины Хлебниковой новости пришли утром 2 декабря.
У певицы началось воспаление обожженных тканей лица, также медики диагностировали ожог глаз, рассказали в Telegram-канале Mash. По сообщению издания, пострадавшая в пожаре певица до сих пор находится в медикаментозной коме. Ей проводят антибактериальную терапию с целью остановить распространение инфекции на пораженных участках кожи.
Состояние вокалистки расценивается медиками как стабильно тяжелое. К ней до сих пор никого не впускают, даже родственников, из опасений заражения новой инфекцией. Также врачи боятся добавить пациентке стресса к ее состоянию.
Как ранее стало известно, в пожаре, возникшем в квартире Марины Хлебниковой, виновата непотушенная сигарета, очаг возгорания был на кровати. В медикаментозную кому певицу ввели сразу после пожара, у пострадавшей началась истерика на почве сильного стресса, кроме того, ожоги, полученные Хлебниковой, были очень глубокими.