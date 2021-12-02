Причину смерти школьника на итоговом сочинении назвал врач: Кровотечение язвы произошло из-за стресса

Причиной открывшегося кровотечения язвы у погибшего на итоговом сочинении школьника в Люберцах мог стать стресс или недостаточное питание. Такую версию выдвинул семейный врач Никита Харлов
"Стресс, питание недостаточное, что для школьника в России реально. В школе было, значит, там ребенок был подвержен стрессу, контрольная работа была, что-нибудь в этом роде. Накануне готовился, может быть, родители очень ответственные были", - цитирует доктора РЕН ТВ.
При нервном напряжении слизистая оболочка не получает достаточной подпитки, так как кровь уходит в мышцы и нервную систему - которая борется со стрессом. Тело перед угрозой жизни просто перестает думать о пищеварении.
"Если это постоянно происходит, то у человека прогрессирует состояние", - отметил эксперт.
Язва, судя по всему, у подростка была уже давно и он о ней прекрасно знал, поскольку сначала у него был гастрит.
По словам гастроэнтеролога Анатолия Матюхина, язвенное кровотечение очень быстро приводит к гибели человека - за 3-5 минут.
"Это может произойти в течение от трех до пяти минут, и здесь ключевая тема, ребенок должен был быть обследован, должно быть профилактическое наблюдение, если родители знают о такой проблеме ребенка", - предостерег врач.
Как сообщал "Курьер.Среда", 1 декабря в школе Люберец, что в Московской области, во время итогового сочинения скончался 11-классник. Подростка пытались привести в чувство, вернуть к жизни. Но реанимация не увенчалась успехом, мальчик умер прямо в школе.
Причиной смерти, как одну из главных версий, рассматривают открытие язва и вследствие этого кровотечение. При том, что ученик из-за этого заболевания официально имел инвалидность.