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Коронавирус постепенно превращается в сезонное заболевание, заявила глава Роспотребнадзора

12:44:4812/2/2021
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В настоящее время зафиксирован сезонный рост числа зараженных коронавирусом, это происходит по периодам, которые уже научились определять.

Анна Попова заявила, что коронавирус становится сезонной болезнью. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид становится сезонным заболеванием и в настоящее время наблюдается рост числа зараженных. Как пояснила глава ведомства, специалисты предполагали рост зараженных именно на это время, исходя из наблюдений за коронавирусом.

- Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего "гостя" планетарного масштаба, нового коронавируса, - отметила Попова в эфире радиостанции "Комсомольской правды" (RadioKP).

В середине сентября начался очередной процесс увеличения числа зараженных, так и другие вирусы приходят именно в это время, так происходит каждый год, пояснила Анна Попова.

Медики в основной массе считают, что говорить о спаде и снижении заболеваемости пока рано, в результате опроса среди врачей стало известно, что по их мнению в скором времени ожидается небольшой рост случаев заражения, так думают 42%, почти 30% ждут резкого роста числа заболевших в ближайшие дни, и лишь 11% думают, что снижение числа заразившихся продолжится и далее.

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сезонзаражениеКовидРоспотребнадзорАнна Попова
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