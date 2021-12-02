Коронавирус постепенно превращается в сезонное заболевание, заявила глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид становится сезонным заболеванием и в настоящее время наблюдается рост числа зараженных. Как пояснила глава ведомства, специалисты предполагали рост зараженных именно на это время, исходя из наблюдений за коронавирусом.
- Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего "гостя" планетарного масштаба, нового коронавируса, - отметила Попова в эфире радиостанции "Комсомольской правды" (RadioKP).
В середине сентября начался очередной процесс увеличения числа зараженных, так и другие вирусы приходят именно в это время, так происходит каждый год, пояснила Анна Попова.
Медики в основной массе считают, что говорить о спаде и снижении заболеваемости пока рано, в результате опроса среди врачей стало известно, что по их мнению в скором времени ожидается небольшой рост случаев заражения, так думают 42%, почти 30% ждут резкого роста числа заболевших в ближайшие дни, и лишь 11% думают, что снижение числа заразившихся продолжится и далее.