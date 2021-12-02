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Судмедэксперт делал бизнес на покойниках: Спецназ нагрянул с обысками в морг Оренбурга

1:24:3312/2/2021
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Андрей Громов отправлен в СИЗО по решению суда. 10 лет назад его уже снимали с должности. И вот он снова взялся за мошенничество в сфере похоронных услуг.

Судмедэксперта в Оренбурге отправили под арест. Фото: Pixabay.com

На два месяца в СИЗО отправили Андрея Громова, главного судмедэксперта Оренбургской области, его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Адвокаты Громова настаивали на домашнем аресте для их подопечного, но суд принял решение о содержании под стражей.

По данным источника, знакомого с ситуацией, на который ссылается «Лента.ру», Громов вместе с подельниками организовали сообщество. Они вынуждали родственников покойников покупать и заказывать дорогостоящие услуги по использованию косметики для трупов и другим.

1 декабря 2021 года в морге прошли обыски силами ФСБ и спецназа. Оперативные мероприятия велись прямо в траурном зале и в отделе по оформлению документов. Все это время спецназ обеспечивал безопасность сотрудников, держа под контролем периметр.

Руководство в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Андрей Громов принял на себя с 2006 по 2010 годы, потом стали поступать жалобы о том, что руководитель заставляет экспертов заключать договоры с родственниками покойников. После расследования его сняли с должности, спустя десять лет в 2020 году Громов снова возглавил организацию.

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