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Пассажир поезда «Сапсан» скончался по дороге из Петербурга в Москву

1:41:5412/2/2021
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1 декабря поезд задержался у станции Чудово — медики прибыли на вызов к 60-летнему москвичу, но спасти его не смогли.

В "Сапсане" мужчине стало плохо, он не доехал до Москвы. Фото: Wikimedia Commons

Пассажир поезда, ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву, скоропостижно умер через некоторое время после отправления.  Трагический инцидент произошел 1 декабря.

В районе станции Чудово движение поезда было остановлено на некоторое время.

Медики приехали к «Сапсану», чтобы попытаться оказать помощь 60-летнему жителю Москвы, сообщили в издании «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

О причине смерти мужчины пока ничего неизвестно. По сообщению очевидцев, внешние признаки указывали на острый инсульт. Тело мужчины отправлено в морг.

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