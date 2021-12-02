Пассажир поезда «Сапсан» скончался по дороге из Петербурга в Москву

Пассажир поезда, ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву, скоропостижно умер через некоторое время после отправления. Трагический инцидент произошел 1 декабря.
В районе станции Чудово движение поезда было остановлено на некоторое время.
Медики приехали к «Сапсану», чтобы попытаться оказать помощь 60-летнему жителю Москвы, сообщили в издании «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
О причине смерти мужчины пока ничего неизвестно. По сообщению очевидцев, внешние признаки указывали на острый инсульт. Тело мужчины отправлено в морг.