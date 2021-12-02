Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса

Квартиры предоставят семьям погибших и пострадавшим при взрыве метана на шахте "Листвяжная". Напомним, что 25 ноября в Кузбассе погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. О квартирах рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.
"Более 40 квартир будет выдано для погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием", - заявил глава региона.
По его словам, за каждой семьей закреплен соцработник. Каждый день губернатор встречается с семьями погибших. По его оценке, напряжение "потихоньку уходит". Цивилев рассказал, что 3 декабря в 08:21 на всей территории Кузбасса придут шахтеры для возложения цветов к специально отведенным местам и будет дан длинный гудок МЧС, а во всех православных храмах зазвенят колокола.
Смерть 36 человек, тела которых еще остаются в шахте, установили через суд, чтобы их семьи могли оперативно получить все выплаты.
"Четыре человека отказались подписывать заявления, хотят увидеть сначала своих близких", - отметил Цивилев.
Семьям погибших и пострадавшим в шахте выплатили около 380 млн рублей - 114 пострадавшим и 49 семьям погибших.
"От области были выплачены в первый же день наличными сразу 250 тыс. рублей семьям погибших, по 150 тыс. рублей - пострадавшим средней степени и по 75 тыс. рублей - пострадавшим в легкой степени... Сейчас начинаются выплаты одинаковые, что из правительства РФ, что из бюджета области. По 1 млн рублей на семью погибшего, по 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжелой степени, 200 тыс. рублей - на пострадавших в легкой форме", - доложил губернатор.