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Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса

2:05:5112/2/2021
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что факт смерти 36 человек был установлен через суд, чтобы их семьи могли без задержек получить выплаты.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выделит более 40 квартир семьям погибших и пострадавших на шахте. Фото: ako.ru

Квартиры предоставят семьям погибших и пострадавшим при взрыве метана на шахте "Листвяжная". Напомним, что 25 ноября в Кузбассе погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. О квартирах рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.

"Более 40 квартир будет выдано для погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием", - заявил глава региона.

По его словам, за каждой семьей закреплен соцработник. Каждый день губернатор встречается с семьями погибших. По его оценке, напряжение "потихоньку уходит". Цивилев рассказал, что 3 декабря в 08:21 на всей территории Кузбасса придут шахтеры для возложения цветов к специально отведенным местам и будет дан длинный гудок МЧС, а во всех православных храмах зазвенят колокола.

Смерть 36 человек, тела которых еще остаются в шахте, установили через суд, чтобы их семьи могли оперативно получить все выплаты.

"Четыре человека отказались подписывать заявления, хотят увидеть сначала своих близких", - отметил Цивилев.

Семьям погибших и пострадавшим в шахте выплатили около 380 млн рублей - 114 пострадавшим и 49 семьям погибших.

"От области были выплачены в первый же день наличными сразу 250 тыс. рублей семьям погибших, по 150 тыс. рублей - пострадавшим средней степени и по 75 тыс. рублей - пострадавшим в легкой степени... Сейчас начинаются выплаты одинаковые, что из правительства РФ, что из бюджета области. По 1 млн рублей на семью погибшего, по 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжелой степени, 200 тыс. рублей - на пострадавших в легкой форме", - доложил губернатор.

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