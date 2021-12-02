Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог

Самыми опасными распространителями коронавируса становятся пациента с сильно ослабленным иммунитетом.
По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, пациенты, получающие химиотерапию или страдающие тяжелыми хроническими болезням становятся «инкубаторами», попав в который вирус мутирует, не встречая сопротивления. Об особенностях заражения пациентов с иммунодефицитом рассказал иммунолог во время беседы с URA.RU.
Как пояснил специалист, у пациентов с ослабленным иммунитетом, который стал таким в результате болезней или негативного воздействия на организм, вирус, попадая внутрь, не встречает никакого сопротивления. Иммунитета на вакцину у таких людей тоже нет, такая же реакция возникает у пациентов, принимающих химиолечение или терапию глюкокортикостероидами, то же качается и «лежачих» больных с тяжелыми хроническими болезнями. Иммунолог рекомендует изолировать таких людей, а окружение данных пациентов должно быть привито в обязательном порядке.
- Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить, — объяснил иммунолог.
Такое же мнение выразил и другой эксперт, который пояснил, что вирус, попадая в организм пациента со СПИДом, находится в нем дольше, при этом может образовать новый штамм, более заразный и опасный, чем предыдущий.