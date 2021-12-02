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Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог

2:20:5812/2/2021
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По словам специалиста, новые мутации образуются внутри пациентов с ослабленным иммунитетом.

Мутации коронавируса развиваются в организме людей с ослабленным иммунитетом. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Самыми опасными распространителями коронавируса становятся пациента с сильно ослабленным иммунитетом.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, пациенты, получающие химиотерапию или страдающие тяжелыми хроническими болезням становятся «инкубаторами», попав в который вирус мутирует, не встречая сопротивления. Об особенностях заражения пациентов с иммунодефицитом рассказал иммунолог во время беседы с URA.RU.

Как пояснил специалист, у пациентов с ослабленным иммунитетом, который стал таким в результате болезней или негативного воздействия на организм, вирус, попадая внутрь, не встречает никакого сопротивления. Иммунитета на вакцину у таких людей тоже нет, такая же реакция возникает у пациентов, принимающих химиолечение или терапию глюкокортикостероидами, то же качается и «лежачих» больных с тяжелыми хроническими болезнями. Иммунолог рекомендует изолировать таких людей, а окружение данных пациентов должно быть привито в обязательном порядке.

- Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить, — объяснил иммунолог.

Такое же мнение выразил и другой эксперт, который пояснил, что вирус, попадая в организм пациента со СПИДом, находится в нем дольше, при этом может образовать новый штамм, более заразный и опасный, чем предыдущий.

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распространениемутациякоронавирусВакцинация.Николай Крючков
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