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Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей

2:56:1412/2/2021
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На этот раз ей вменяют выдачу зарплаты "мертвым душам", когда она возглавляла "Фонд новых форм развития образования".

Бывшая чиновница министерства просвещения подозревается в мошенничестве, Фото: vogazeta.ru/Instagram

Обвинение в мошенничестве предъявили экс-замминистра просвещения Марине Раковой, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

- Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), - рассказали в пресс-центре для ТАСС.

По уголовному делу, фигурантом которого стала Марина Ракова, ей вменяют мошенничество, причинившее ущерб в 9 миллионов рублей. Следователи считают, что в 2017 году Ракова, возглавляя ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", могла вступить в сговор с сотрудниками, чтобы заключать фиктивные трудовые договора. Следователи обнаружили факт выплаты зарплаты сотруднику в период более года.

- Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, сотрудники фонда были не в курсе, что Стеценко фактически не работает в организации, и переводили ему зарплату, всего набралось более 9 миллионов рублей.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что Марина Ракова скрывалась от полиции после того, как в ее доме прошли обыски. Позже она сама пришла в правоохранительные органы и дала показания по своему делу. Суд заключил ее под стражу.

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мошенничествофиктивный договорсотрудники фондаМарина Ракова
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