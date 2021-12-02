Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей

Обвинение в мошенничестве предъявили экс-замминистра просвещения Марине Раковой, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
- Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), - рассказали в пресс-центре для ТАСС.
По уголовному делу, фигурантом которого стала Марина Ракова, ей вменяют мошенничество, причинившее ущерб в 9 миллионов рублей. Следователи считают, что в 2017 году Ракова, возглавляя ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", могла вступить в сговор с сотрудниками, чтобы заключать фиктивные трудовые договора. Следователи обнаружили факт выплаты зарплаты сотруднику в период более года.
- Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил, - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, сотрудники фонда были не в курсе, что Стеценко фактически не работает в организации, и переводили ему зарплату, всего набралось более 9 миллионов рублей.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что Марина Ракова скрывалась от полиции после того, как в ее доме прошли обыски. Позже она сама пришла в правоохранительные органы и дала показания по своему делу. Суд заключил ее под стражу.