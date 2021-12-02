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Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще трех погибших при взрыве метана: Спасательные работы возобновили 2 декабря

2:45:2912/2/2021
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При аварии в шахте погиб 51 человек - горняки и спасатели. 35 тел еще остаются под землей.

На месте аварии на шахте «Листвяжная» подняты тела еще трех человек. Фото: МЧС

На шахте «Листвяжная» в Кемеровскоц области 2 декабря после возобновления спасательных работ подняли на поверхность еще три тела. Двоих шахтеров удалось опознать по номерам головных светильников.  Личность третьего погибшего пока устанавливают. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал на видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава региона доложил о том, что семьи погибших и пострадавших получат более 40 квартир.

Ранее в четверг спасатели достали еще двух погибших, сообщал "Курьер.Среда". Таким образом на поверхность извлекли в общей сложности тела 16 горняков и спасателей.

Напомним, что 30 ноября спасательные работы были остановлены из-за угрозы взрыва в связи со скоплением метана в шахте.

2 декабря правительство Кузбасса решило выплатить из регионального бюджета еще по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тыс. пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч рублей — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сразу после аварии в порядке экстренной помощи выдали по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — по 150 тыс. , лечащимся дома — по 75 тыс. рублей.

Как сообщили в четверг в правительстве региона, в период простаивания шахты зарплату будут получать не только работники «Листвяжной», но и подрядных организаций.

Как сообщал "Курьер.Среда", взрыв метана на шахте «Листвяжная» в городе Белово произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, 35 из них пока остаются под землей.

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