Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Попова предостерегла: Ошибкой считать легкое течение коронавируса у зараженных омикрон-штаммом

3:40:1712/2/2021
0

Глава Роспотребнадзора объяснила легкое течение COVID-19 у больных с омикрон-штаммом в ЮАР их возрастом. Там нет пожилого населения.

Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна. Фото: Векипедии
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог

Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунологКоронавирус постепенно превращается в сезонное заболевание, заявила глава РоспотребнадзораЕщё 377 новости

Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, не согласилась с позицией ряда медиков, которые утверждают, что новый южноафриканский штамм ковида "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни.

По ее словам, в ЮАР, где обнаружили новый вариант коронавируса, имеющего свыше 30 видов мутации, мало пожилых людей. А ведь именно они наиболее тяжело переносят инфекцию.

"Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", - заявила Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Она полагает, что преждевременно говорить,  что "все так хорошо и поэтому нечего бояться" тем, у кого обнаружили именно этот штамм коронавируса.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
возрастштаммкоронавирусомикронАнна Попова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут штаммы еще страшнее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дворники устроили массовую драку в Москве: Одни чистили от снега двор, другие - крышу. Всех доставили в полицию
3:56:18 12/2/2021
Дворники устроили массовую драку в Москве: Одни чистили от снега двор, другие - крышу. Всех доставили в полицию
Попова предостерегла: Ошибкой считать легкое течение коронавируса у зараженных омикрон-штаммом
3:40:17 12/2/2021
Попова предостерегла: Ошибкой считать легкое течение коронавируса у зараженных омикрон-штаммом
Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации
3:13:57 12/2/2021
Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации
3 декабря 2021 Луна покроет Марс: какие регионы России смогут наблюдать небесное явление
3:00:06 12/2/2021
3 декабря 2021 Луна покроет Марс: какие регионы России смогут наблюдать небесное явление
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей
2:56:14 12/2/2021
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей
Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще трех погибших при взрыве метана: Спасательные работы возобновили 2 декабря
2:45:29 12/2/2021
Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще трех погибших при взрыве метана: Спасательные работы возобновили 2 декабря
Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог
2:20:58 12/2/2021
Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог
Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса
2:05:51 12/2/2021
Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса
Почему именно 3 декабря на Руси массово проклинали нечисть лукавую?
2:00:00 12/2/2021
Почему именно 3 декабря на Руси массово проклинали нечисть лукавую?
Поздравления в картинках в День юриста России 3 декабря – прикольные и с юмором
1:45:35 12/2/2021
Поздравления в картинках в День юриста России 3 декабря – прикольные и с юмором