Попова предостерегла: Ошибкой считать легкое течение коронавируса у зараженных омикрон-штаммом

Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, не согласилась с позицией ряда медиков, которые утверждают, что новый южноафриканский штамм ковида "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни.
По ее словам, в ЮАР, где обнаружили новый вариант коронавируса, имеющего свыше 30 видов мутации, мало пожилых людей. А ведь именно они наиболее тяжело переносят инфекцию.
"Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", - заявила Попова в интервью радио "Комсомольская правда".
Она полагает, что преждевременно говорить, что "все так хорошо и поэтому нечего бояться" тем, у кого обнаружили именно этот штамм коронавируса.